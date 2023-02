Incidente sulla Rosolini-Noto, morta la ragazza che viaggiava con Diego Lauria

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto sulla Rosolini-Noto venerdì scorso costata la vita all'acatese Diego Lauria. Non ce l'ha fatta la ragazza che viaggiava sulla moto condotta da Diego Lauria: all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stata trasportata in elisoccorso, è deceduta Larissa Venezia, 30enne, originaria di Piazza Armerina, infermiera al reparto Pediatria dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, come Diego, che faceva servizio al Pronto soccorso. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La ragazza era stata sbalzata dalla moto dopo l'impatto con la Fiat Panda. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.