Tribunali da riaprire, vertice a Roma con Delmastro: difficile la soluzione in tempi brevi

Finalmente all’attenzione del Governo nazionale la vicenda della riapertura dei Tribunali italiani soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. L’occasione è stata offerta dall'incontro svoltosi questa mattina tra una delegazione del coordinamento nazionale dei comitati che si battono per la riapertura degli Uffici giudiziari e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, di Fratelli d’Italia. La delegazione del coordinamento era composta dal presidente dell’organismo, Giuseppe Agnusdei, del comitato di Lucera; dal segretario, Enzo Galazzo, portavoce del comitato pro Tribunale di Modica; e da Giuseppe Antonio Madeo, del comitato che chiede la riapertura del Tribunale di Vigevano. Lo scopo del vertice è quello di far conoscere nei dettagli - e, soprattutto, da addetti ai lavori come gli avvocati – le gravi conseguenze che ha provocato la riforma nel Sistema Giustizia e i disagi che stanno affrontando i cittadini che non hanno più quel riferimento di prossimità codificato anche dall’Unione Europea. Ma non solo. Uno degli obiettivi della nuova geografia giudiziaria era quello di risparmiare con l’accorpamento dei cosìddetti Tribunali minori a quelli dei capoluoghi di provincia. Obiettivo clamorosamente fallito. Anzi. E’ aumentato lo sperpero di denaro pubblico per la necessità di affittare nuovi locali dove sistemare – spesso in condizioni di scarsa sicurezza - i dipendenti degli Uffici giudiziari accorpati. Sono stati, così, chiusi Tribunali ospitati in sedi moderne e funzionali. Scandaloso il caso del Palazzo di giustizia di Modica, inaugurato nel 2004 e chiuso dopo soli 9 anni, malgrado fosse uno degli edifici più moderni e funzionali d’Italia, costato oltre undici milioni di euro. Il “caso Modica” sarà portato all’attenzione del sottosegretario, così come quelli che riguardano gli altri due Tribunali soppressi in Sicilia, Nicosia e Mistretta.

Il sottosegretario ha dichiarato la volontà di recuperare gli uffici giudiziari soppressi, pur manifestando serie e concrete difficoltà nel portare a termine in tempi brevi questo suo intendimento. Il ripristino dei Tribunali soppressi potrebbe essere attuata solo parzialmente, e non per tutti e trenta uffici giudiziari cancellati dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. La questione, insomma, potrebbe diventare politica con parlamentari che dovrebbero difendere gli interessi legittimi dei loro territori. Ma questa è un'altra storia.

NELLA FOTO, da sinistra: Agnusdei, Galazzo, Delmastro, Madeo