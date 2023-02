Le botteghe più belle d'Italia secondo My Luxury: nella Top 5 la Dolceria Bonajuto di Modica

Il sito "My Luxury" ha stilato una classifica delle botteghe più belle d'Italia. Una top 5 dei locali storici del nostro Paese che premia la Sicilia, e nello specifico Modica, con l'Antica Dolceria Bonajuto, la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia. La Dolceria Bonajuto produce cioccolato in modo originale dal 1880. Nel 2008 Eurispes l'ha inserita tra le cento eccellenze d'Italia, Tutto ha avuto inizio nel 1880 quando Francesco Bonajuto, sulle orme del papà Federico, aprì la sua piccola bottega dolciaria. Oggi è ancora nello stesso luogo, A continuare la tradizione di famiglia è Pierpaolo Ruta che guida l'azienda dal 2016, da quando, cioè, è scomparso prematuramente il papà, Franco, ambasciatore nel mondo del cioccolato definito "dal gusto inarrivabile" anche da Leonardo Sciascia. Ecco la "Top 5" delle botteghe più belle d'Italia:

Antica Libreria Cascianelli, Roma: un luogo del sapere simbolo delle botteghe storiche romane

Salumeria Giusti, Modena: una salumeria che custodisce i sapori di un tempo con tanta passione

Bonajuto, Modica: il cioccolato siciliano dal sapore antico

Ottica Quercetti, Milano: il negozio storico di occhiali della capitale lombarda

Mario Talarico Ombrelli, Napoli: un luogo di artigianato che ha conquistato il mondo