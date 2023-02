A Milazzo ritorna il Festival del Cinema Italiano: è la quarta edizione

Dopo il successo dello scorso anno ritorna a Milazzo il Festival del Cinema Italiano, giunto alla sua quarta edizione.

Ad annunciarlo è stato il Direttore generale Franco Arcoraci, il quale ha ufficializzato, inoltre, la nomina del giornalista Biagio Maimone quale Responsabile dell'Ufficio Stampa e dei rapporti con i media del Festival. Biagio Maimone è ideatore della "Comunicazione socio-umanitaria", Direttore di Mediametanews24, primo telegiornale al Mondo in Metaverso e Direttore della Comunicazione dell'Associazione"Bambino Gesù del Cairo" Onlus, il cui Presidente è Monsignor Gaid Yoannis Lahzi, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco.

L' edizione attuale del Festival del Cinema Italiano darà ampio spazio, come la passata edizione, a tematiche di carattere altamente culturale e sociale, nonché ad altri temi rilevanti, tra i quali si annovera il tema della sostenibilità. Rilievo centrale rivestirà anche il tema dell'acqua, per i suoi risvolti inerenti la vita umana, che sarà oggetto di trattazione da parte di illustri esponenti del mondo scientifico.

A partire da tale tema si aprirà un ventaglio di dibattiti sul cambiamento climatico, secondo l'agenda 2030 dell'Onu, incentrati sulla difesa della cultura della vita e della sua condivisione con popoli, territori e culture diverse.

Nella foto il Patron del Festival Franco Arcoraci e la presentatrice Veronica Maya