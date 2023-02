Milano Fashion Week Milano, il floridiano Pierangelo Scalora tra i parrucchieri acconciatori

Un parrucchiere floridiano tra i protagonisti della Milano Fashion Week 2023, l’evento di moda che si svolgerà nel capoluogo lombardo fino al 27 febbraio. Si tratta di Pierangelo Scalora, 35 anni, conosciuto anche con il nome d’arte “Peter” e titolare di un salone di bellezza a Floridia.

Scalora lavorerà per Wella (azienda leader nella cosmetica) con il team "The Club", di cui è formatore, e si occuperà delle acconciature per le modelle che sfileranno per i grandi marchi di abbigliamento.

“La Milano Fashion Week - ha sottolineato lo stylist - è un obiettivo per chiunque lavori nel nostro mondo. Da anni ho intrapreso un percorso che mi ha permesso di crescere personalmente e professionalmente. Avere la possibilità di interfacciarmi con i più grandi professionisti sarà un modo per migliorare ulteriormente”.