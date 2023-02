Vittoria Calcio, domenica la "Giornata biancorossa"

Promozione. Il Vittoria calcio gioca domenica 26 febbraio, contro la capolista FC Motta 2011.

L'invito del Sindaco è sostenuto anche dal consigliere comunale con delega per le Politiche sportive, Fabio Prelati, che si complimenta con il primo cittadino per aver mantenuto in maniera celere l'impegno con il Club per quanto riguarda il sostegno economico da parte del Comune. L’amministrazione infatti, ha elargito il contributo economico, onorando l’impegno assunto con la società e i tifosi. Dopo la riapertura dello stadio comunale, l’amministrazione dà continuità all’azione riguardante la prima squadra di calcio della città. “Sostengo con piacere l'iniziativa del Football Club Vittoria che in occasione dell'importante incontro di calcio di domenica prossima al Gianni Cosimo contro la capolista ha indetto la Giornata Biancorossa favorendo l'ingresso gratuito ai ragazzi delle scuole fino ai 14 anni.

Invito, pertanto, tutti gli sportivi e i cittadini ad andare allo stadio e far sentire forte il sostegno all’allenatore e alla squadra”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello.

“Credo che l’apporto dei tifosi possa costituire, in occasione della supersfida di domenica, un valore aggiunto per la squadra e il club che sta disputando al meglio questo campionato”- ha sottolineato Fabio Prelati