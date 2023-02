Elezioni amministrative in Sicilia, al voto il 14 e 15 maggio: si anticipa 2 settimane

Si va verso l'anticipo delle elezioni amministrative in Sicilia dove si voterà in 129 comuni. Il governo regionale potrebbe correggere la data delle elezioni, già fissata per il 28 e il 29 maggio, portandola al 14 e 15 dello stesso mese. "Sì, possiamo anticipare di due settimane le Amministrative. Attendo di avere certezza della data che sceglierà il governo nazionale, poi porterò in giunta la proposta di allineare la Sicilia al resto del Paese" sostiene Renato Schifani secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia. "È un fatto di immagine. Se Roma punta su una data vicina alla nostra non vedo perché noi dovremmo distinguerci. La spesa sarebbe invariata" ha continuato il presidente. Sempre nello stesso articolo l'assessore agli Enti Locali, Andrea Messina, dice "Se ne parla, ma è una mossa non priva di ostacoli. A cominciare dal fatto che dovremmo fare in fretta una nuova delibera perché tutti i termini per le candidature verrebbero anticipati".