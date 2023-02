Primarie del Pd per il nuovo segretario, 246 punti voto in Sicilia

Anche in Sicilia si è messa in moto la grande macchina organizzativa del Partito Democratico in vista delle primarie per l'elezione del nuovo segretario nazionale tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.Dopo il voto dei circoli - degli scorsi weekend - domenica 26, dalle 8 alle 20, si voterà in oltre 246 punti (il dato è in continuo aggiornamento), sparsi su tutto il territorio regionale, così suddivisi per provincia: Federazione provinciale di Agrigento: 34; Federazione provinciale di Caltanissetta: 21; Federazione provinciale di Catania: 43; Federazione provinciale di Enna 17; Federazione provinciale di Messina: 33; Federazione provinciale di Palermo: 46; Federazione provinciale di Ragusa: 14; Federazione provinciale di Siracusa: 16; Federazione provinciale di Trapani: 22.