Floridia, è morta Lucilla Uccello: era dipendente dell'Asp

E' morta questa mattina in una Residenza sanitaria assistita di Floridia, Lucilla Uccello. Aveva 61 anni ed era collaboratrice amministrativa all'Asp di Siracusa. Lucilla Uccello da tempo combatteva contro una grave patologia. La donna, molto conosciuta a Floridia e figlia dell'ex presidente dell'Iacp, Salvatore Uccello, non è riuscita a vincere la sua battaglia per la vita. Ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine non ce l'ha fatta. Lucilla era gemella di un'altra sorella ed i fratello Diego è un cardiologo affermato. Le condizioni della scomparsa, si sarebbero aggravate negli ultimi 10 giorni, tanto da predisporre il suo ricovero a Villa Agata. I funerali dell'impiegata dell'Asp verranno celebrati domani, 24 febbraio alle 9,30 nella chiesa Madre di Floridia.