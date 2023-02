Siccità, Ambi: 3,5 milioni di italiani a rischio acqua

"Dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata". Lo dichiara in un comunicato Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di bacino (Anbi), citando dati del Cnr.

Secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad una siccità severa od estrema.