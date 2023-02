Tentata estorsione con metodo mafioso: ai domiciliari un vittoriese

E’ accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di una imprenditrice di Vittoria: per questo reato un 65enne vittoriese è finito in manette. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe minacciato la vittima vantando amicizie con un noto clan. I fatti risalgono allo scorso 21 dicembre ma sono stati resi noti solo adesso, alla luce dell’ordinanza di custodia cautelare un carcere emessa in questi giorni. L'ordinanza è stata emessa alla luce dei gravi indizi di colpevolezza emersi dalle indagini condotte dalla Polizia del commissariato di Vittoria. L’uomo è ai domiciliari. Stando a quanto accertato nel corso delle indagini l’imprenditrice si era chiusa all’interno della sua attività commerciale, dove l’uomo voleva accedere tentando di forzare la porta d’ingresso. L'uomo ha poi desistito per l'intervento della Polizia avvertita telefonicamente dall'imprenditrice.