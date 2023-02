Carnevale storico di Avola, la sindaca Rossana Cannata: "Edizione meravigliosa"

“Un evento straordinario, un’edizione meravigliosa, che ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua bellezza e vivacità, grazie ai maestri carristi che con abilità e passione quest’anno hanno realizzato dei capolavori e ai poeti dialettali e gruppi che raccontano una meravigliosa tradizione. Un’esplosione di emozioni, colori, musica e allegria che ha suscitato tanto entusiasmo e orgoglio per questa grande festa”. Il sindaco di Avola Rossana Cannata è entusiasta di questa 60esima edizione del Carnevale storico avolese, che si è conclusa ieri con il gran finale della sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. “Il nostro Carnevale - aggiunge - è un patrimonio unico di tradizione popolare, arte e creatività, motore di crescita economica e sociale”. In mezzo le esibizioni dei poeti dialettali con intermezzo musicale di Vincenzo Loreto e lo spettacolo musicale de I Falsi d’Autore con la presenza di Diego Caltabiano, la madrina Miss Eleganza e Showgirl Chiara Esposito. Appresa, però, la morte dell’operaio, oltre al cordoglio per la famiglia, l’amministrazione ha deciso di chiudere la serata senza la discoteca in piazza prevista con Dj Vario, ma procedendo direttamente con il Rogo del Re carnevale. “Una delle novità di questa edizione il Music Contest – dice il sindaco - che ha visto alternarsi sul palco di piazza Umberto I ben 22 band con il sostegno dei commercianti con una collaborazione vincente. E ancora una bellissima attrazione lo spettacolo di luci a ritmo di musica che hanno incantato tutti grandi e piccoli”.