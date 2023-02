A19, riaperto il tratto tra Agira e Dittaino verso Palermo

Questo pomeriggio, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell'autostrada A19 "Palermo-Catania", sono stati ultimati i lavori di realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, ubicato al km 140,300 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Da oggi, pertanto, viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate. Lo dice l'Anas.