Usa, Biden nomina Aiay Banga alla guida della Banca Mondiale

Il presidente Usa, Joe Biden, ha nominato l'ex ceo di Mastercard Ajay Banga alla guida della Banca mondiale. La notizia arriva pochi giorni dopo che David Malpass, incaricato di Trump, ha annunciato l'intenzione di dimettersi a giugno, mentre il suo mandato di cinque anni sarebbe scaduto nell'aprile 2024. "Ajay ha un bagaglio unico per guidare la Banca mondiale in questo momento critico della storia", ha affermato Biden in una dichiarazione, aggiungendo che "ha un'esperienza fondamentale nella mobilitazione di risorse pubblico-private per affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo, tra cui il cambiamento climatico"