Bloccato un carico di 108 chili di marijuana alle porte di Milano

Un carico di 108 chili di marijuana è stato intercettato e sequestrato dai carabinieri a Settala (Milano) subito dopo l'arrivo di un bancale proveniente dal Canada. Ieri pomeriggio I militari sono intervenuti in una azienda di spedizioni che aveva ricevuto una grossa confezione da cui proveniva un forte odore di marijuana. Gli addetti allo smistamento hanno avvertito i carabinieri perché in quel carico atteso avrebbero dovuto esserci tappetini assorbenti per animali e invece sono apparsi 200 sacchetti sottovuoto con 108 chili di marijuana. La spedizione era diretta nel Lazio. I carabinieri stanno ora indagando sul destinatario della droga.