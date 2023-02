Caso Davigo in tribunale a Brescia, Ardita: "Vendetta di Piero Amara nei miei confronti"

Piero Amara avrebbe inserito l'ex consigliere del Csm, Sebastiano Ardita, nella lista degli affiliati alla fantomatica 'Loggia Ungheria' come "vendetta" per le indagini e le attività investigative condotte da Ardita su di lui "in tre anni e in tre funzioni diverse". Lo ha detto lo stesso ex consigliere del Csm in tribunale a Brescia dove è parte civile nel processo a carico di Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto sui verbali dell'ex legale esterno di Eni, rilasciati in Procura a Milano. Ardita ha raccontato ai giudici della I sezione penale di Brescia di aver lavorato a indagini e incriminazioni a carico di Amara come procuratore aggiunto a Messina e Catania (dove venne arrestato nel 2018) e che avrebbe voluto far sentire dal Consiglio superiore della magistratura il pm di Roma, Stefano Fava, che si era rivolto a lui proprio per problemi e ostacoli nel condurre indagini su Amara.