Ragusa, parte il progetto “Con-corso di giornalismo sportivo Giorgio Antonelli”

Firmata la convenzione tra Comune di Ragusa e i dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado che hanno aderito al progetto “Con-corso di Giornalismo Sportivo Giorgio Antonelli” che prenderà il via domani alle ore 16, dopo i saluti istituzionali, presso la sala convegni del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti, 61. Al progetto, curato dal prof. Gaetano Gebbia, che gode della collaborazione di Assostampa e USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), hanno aderito il Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, l’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico Fabio Besta, l’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Vico – Umberto I – Gagliardi, come percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Il percorso di formazione di giornalismo sportivo è rivolto a 12 studenti provenienti dagli istituti che hanno sottoscritto la convenzione; il corso si sviluppa attraverso una serie di appuntamenti che affronteranno le problematiche legate al mondo del giornalismo sportivo. L’iniziativa, nata da un’idea del professore Gaetano Gebbia, è intitolata a Giorgio Antonelli, recentemente scomparso, giornalista, appassionato di sport e giocatore della Beretti del Ragusa Calcio, si era poi dedicato alla pallacanestro di cui era stato arbitro benemerito. Sempre attento alle dinamiche politiche, culturali ed economiche della città, ha collaborato per anni con la redazione ragusana della Gazzetta del Sud, è stato addetto stampa della Nova Virtus, commentatore sportivo e collaboratore di Tele Nova e Teleiblea. Con un linguaggio ricco e mai banale, Giorgio Antonelli raccontava il suo territorio spendendosi in alcune grandi battaglie ed evidenziando una straordinaria struttura umana e professionale. Le lezioni, che saranno tenute da giornalisti esperti in ambito sportivo, tra cui figurano Gianfranco Coppola, Gaetano Rizzo, Antonino Raffa, Giuseppe Sapienza, Prospero Dente, oltre a Salvatore Cannata, Michele Farinaccio, Laura Curella, Domenico Occhipinti, saranno indirizzate a far conoscere gli strumenti essenziali per la ricerca e l’uso delle fonti, per apprendere la scrittura e il linguaggio sportivo, affrontando le problematiche legate al giornalismo tradizionale, a quello radiotelevisivo, a quello digitale. Previste anche esercitazioni pratiche.