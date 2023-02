Sabato 25 “Romeo e Giulietta” torna alla Piccola Accademia dei Talenti di Palermo

Dopo il sold out e il grande successo registrato nel giorno di San Valentino, torna a grande richiesta “Romeo e Giulietta” all’Opera dei Pupi.

Sarà ancora la Piccola Accademia dei Talenti a ospitare, sabato 25 febbraio, lo spettacolo diretto dal Maestro Angelo Sicilia, nella sede di via Giuseppe Paratore 17/19 a Palermo, alle 18:30.

Un’occasione imperdibile per assistere alla riproposizione di un classico teatrale senza tempo per il pubblico contemporaneo, a firma di uno dei grandi interpreti della tradizione marionettistica isolana: Angelo Sicilia, puparo, studioso e grande innovatore.

La tragedia di William Shakespeare riadattata per l’Opera dei Pupi, si avvale della messa in scena a cura di Marionettistica Popolare Siciliana di Palermo e della voce di Simona Rita D’Angelo, attrice, regista e scrittrice di testi teatrali.

La rappresentazione segna il ritorno dei classici shakespeariani sulla scena dell’Opera dei Pupi siciliani e l’evoluzione di un percorso di valorizzazione del repertorio tradizionale e popolare.

L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione al 333.2753592.