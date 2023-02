Siracusa, pescatori di frodo individuati e sanzionati dalla Polizia ambientale

La sezione di vigilanza Plemmirio della Polizia ambientale di Siracusa ha individuato pescatori di frodo nella zona B dell’Area Marina Protetta siracusana nell’ambito dei continui controlli predisposti nella riserva siracusana. In particolare, in due giorni consecutivi di attento monitoraggio della zona, sono stati fermati prima due bracconieri del mare all’interno del Varco 32 -Zona B che sono risultati sprovvisti di regolare autorizzazione ad esercitare l’attività di pesca. I due, provenienti da fuori provincia, sono stati identificati e sanzionati in violazione delle norme vigenti.

Un altro pescatore di frodo è stato colto in flagrante dalla polizia ambientale all’interno del Varco 29, nella stessa zona, e anche in questo caso il pescatore proveniva da fuori provincia.