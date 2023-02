Sblocco dei crediti fiscali incagliati: la Cna di Ragusa a confronto con il senatore Sallemi

Sblocco dei crediti fiscali incagliati per migliaia di aziende e riordino delle Camere di Commercio: sono stati i due punti centrali attorno ai quali è stato incentrato il costruttivo confronto tra la Cna territoriale di Ragusa e il senatore della Repubblica Salvo Sallemi. L’associazione di categoria era rappresentata dal presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale Carmelo Caccamo, e dal vicepresidente nazionale Giuseppe Cascone. “Abbiamo riscontrato da subito, da parte del senatore Sallemi – spiega Santocono – un grande senso di responsabilità e voglia di fare per il territorio. La nostra è una grande organizzazione datoriale con circa 3.500 associati in provincia di Ragusa, che vuole discutere e rappresentare le esigenze e le prospettive di centinaia di imprese che stanno vivendo ormai da troppi anni incertezza, confusione normativa e litigiosità. E’ arrivato, secondo noi, il momento di avviare una fase nuova di pacificazione e di condivisione nelle scelte strategiche per il nostro territorio. Dobbiamo tutelare ed incentivare le caratteristiche di sviluppo e di innovazione insite nel dna delle nostre imprese”.

NELLA FOTO, da sinistra: Cascone, Sallemi, Santocono, Caccamo.