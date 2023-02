Messina, si dimette l'assessora Carlotta Previti: "Motivi personali"

"Motivazioni e scelte personali sono alla base delle mie dimissioni irrevocabili da assessore del Comune di Messina. La mia decisione non è legata ad altri impegni lavorativi e nemmeno ad incarichi diversi". Lo dice in una nota Carlotta Previti ex assessore comunale di Messina con deleghe alla Smart City, programmazione, monitoraggio e rendicontazione Fondi Extra Comunali, pianificazione strategica Fondi Europei che spiega le sue dimissioni maturate nella giornata di ieri. "Ringrazio - prosegue Previti - per l'opportunità datami dal sindaco Federico Basile e prima ancora da Cateno De Luca e ringrazio i colleghi di giunta per la disponibilità manifestata nei miei confronti in questi anni passati insieme. Ringrazio tutto il personale tecnico-amministrativo del Comune di Messina che in questi anni con spirito di abnegazione ha consentito alla nostra città di raggiungere primati nazionali di spesa e attrazione di finanziamenti europei. Ringrazio infine tutti i cittadini che sono stati al mio fianco, appoggiandomi e condividendo la mia azione politica.

"Motivazioni e scelte personali sono alla base delle mie dimissioni irrevocabili da assessore del Comune di Messina. La mia decisione non è legata ad altri impegni lavorativi e nemmeno ad incarichi diversi". Lo dice in una nota Carlotta Previti ex assessore comunale di Messina con deleghe alla Smart City, programmazione, monitoraggio e rendicontazione Fondi Extra Comunali, pianificazione strategica Fondi Europei che spiega le sue dimissioni maturate nella giornata di ieri. "Ringrazio - prosegue Previti - per l'opportunità datami dal sindaco Federico Basile e prima ancora da Cateno De Luca e ringrazio i colleghi di giunta per la disponibilità manifestata nei miei confronti in questi anni passati insieme. Ringrazio tutto il personale tecnico-amministrativo del Comune di Messina che in questi anni con spirito di abnegazione ha consentito alla nostra città di raggiungere primati nazionali di spesa e attrazione di finanziamenti europei. Ringrazio infine tutti i cittadini che sono stati al mio fianco, appoggiandomi e condividendo la mia azione politica.