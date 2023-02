Rapina in banca a Partanna da 67 mila euro: arrestati 2 palermitani

Carabinieri di Partinico e di Castelvetrano hanno arrestato un 32enne e un 25enne di origini palermitane, con l'accusa di rapina e sequestro di persona.

I due uomini, uno dei quali con il volto travisato da un passamontagna, si erano introdotti, nel primo pomeriggio del 10 febbraio, all'interno della filiale di un istituto di credito di Partanna (Trapani) e, dopo aver rinchiuso i dipendenti e un cliente per circa 30 minuti all'interno di un bagno, erano riusciti a portare via oltre 67.000 euro dalle casse, dandosi poi alla fuga a bordo di un furgone in direzione Palermo.

I primi ad individuare i malviventi in fuga sono stati i militari della Stazione di Balestrate ed una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Partinico, che sono riusciti a bloccare il furgone con a bordo i due giovani allo svincolo autostradale dell'A29 senza arrecare danni o mettere il pericolo gli altri utenti della strada.La perquisizione del mezzo di fuga ha consentito di recuperare e sequestrare l'intera somma rubata, in banconote di vario taglio, che sarà restituita all'istituto di credito, nonché dei guanti, il passamontagna utilizzato per la rapina e numerose fascette di plastica.

Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e ha disposto per entrambi i soggetti la custodia cautelare in carcere.