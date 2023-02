Messina, al Teatro Annibale Maria di Francia in scena "La morte di Carnevale"

Al Teatro Annibale di Francia di Messina, domenica 26, alle 17,30, secondo appuntamento con la Rassegna di Teatro comico siciliano "Voglio ridere così". In scena la Compagnia “In…stabile” in un classico della comicità senza tempo, “La morte di Carnevale”, di Raffaele Viviani, riadattato in lingua siciliana da Pietro Barbaro. E’ un’opera, questa, in cui, come nella realtà di ogni giorno, coesistono tragico e comico: con i soldi, è vero, ci si procura tante cose, ma non tutto si può comprare. La vita ha le sue leggi ed ogni uomo prima o poi…. Con Salvatore Barbaro, Angela Cundrò, Salvatore Brandino, Manuela La Rosa.

Regia Gianni De Francesco.

Info e biglietteria presso il Teatro Annibale