Siracusa, servizio bus tra ospedali Umberto I e Rizza

Il Comitato Attivisti Siracusani ha inviato una nota all' Amministrazione Comunale per chiedere l'istituzione di una linea di bus urbano tra l’Ospedale “Umberto I” e l’Ospedale Rizza, con orari da individuare, andata e ritorno. Questo genere di servizio - afferma il Comitato - agevolerebbe quei malati oncologici che per motivi di salute devono percorrere il tratto. L’individuazione dell’Ospedale Umberto I è importante in quanto punto di riferimento per tutte quelle persone che raggiungono il capoluogo di provincia dai comuni della provincia. L’Ospedale Rizza è invece il centro dove vengono effettuate le cure. Oggi un paziente oncologico non usa il mezzo proprio in quanto non riuscirebbe a guidare post trattamento o dovrebbe farsi accompagnare da qualcuno, che ovviamente deve rinunciare a lavorare.