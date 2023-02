Stagione concertistica Melodica: spettacolo con Claudia Battiato e Rosario Gioeni a Ragusa

Prosegue la 28esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell'anima” con un concerto molto suggestivo dal titolo “Dodici corde d'Amore”, con il duo di chitarre formato da Claudia Battiato e Rosario Gioeni in programma sabato 25 febbraio alle ore 20.30 al Nuovo Teatro Leader di Ragusa (via Ettore Fieramosca n. 163). L'esecuzione dei due musicisti accompagnerà il pubblico in un viaggio storico attraverso gli stili compositivi che hanno caratterizzato la letteratura musicale per duo di chitarre, partendo dallo stile classico dell’800 e percorrendo tradizione ed innovazione della scrittura chitarristica sino ai giorni nostri. La serata inizierà con la celebre “Serenata” di Ferdinando Carulli, che è probabilmente uno dei brani più eseguiti in stile classico del primo Ottocento.