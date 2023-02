La Cassazione lascia Cospito al 41 bis, gli anarchici in piazza gridano:"Assassini"

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso fatto dal legale di Alfredo Cospito sulla revoca del 'carcere duro'. L'anarchico, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, resta quindi in regime di 41 bis, attualmente detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano. La decisione della Corte arriva dopo una lunga giornata di Camera di Consiglio.

Appena appresa la notizia del verdetto della Cassazione, i manifestanti del sit-in in solidarietà con Cospito hanno urlato "assassini".

"Saranno responsabili di tutto quello che succederà", hanno aggiunto i partecipanti alla manifestazione, che è ancora in corso sotto la Corte.

Il Comitato nazionale di bioetica, riunito in seduta plenaria, ha deciso di proseguire l'analisi" in merito alle problematiche connesse all'autodeterminazione nel ricevere o meno i trattamenti sanitari offerti".