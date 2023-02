Rifiuti, il Comune di Solarino revoca l'appalto alla Ecos: Tekra in soccorso

L'amministrazione comunale di Solarino mette alla porta la Ecos Srl, la società che fino ad inizio della settimana gestiva la raccolta dei rifiuti solidi urbani in paese. L'amministrazione Germano ha deciso di interrompere il contratto con la Ecos, per interruzione di pubblico servizio. L'azienda era stata diffidata dal Comune di Solarino ad adeguare l'autoparco alle esigenze del servizio, con un ultimatum che è scaduto giovedì scorso a mezzogiorno. Per non lasciare Solarino nell'immondizia, il primo cittadino ha affidato temporaneamente il servizio alla Teckra, società che già lavora a Siracusa e nella vicina Floridia. Germano ha dovuto firmare un'ordinanza. La Tekra dovrà espletare il servizio fino a quando non ci sarà una gara d'appalto -ponte (si tratta di alcuni mesi) fino ad arrivare all'appalto settennale. Adesso la preoccupazioni dell'amministrazione di Solarino sono rivolte ai 14 operatori ecologici che dovranno transitare dalla Ecos alla Tekra. "Saremo attenti e vigili nel rispetto del contratto di lavoro ed alle tutele sindacali - ha aggiunto Germano - Si è trattato di un atto dovuto - ha concluso il sindaco -. Quando si firma un contratto va rispettato fino alla fine".