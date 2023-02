Ragusa, seconda edizione di Hack Your Talent: ha vinto il team Oblivion

Idee, passione, tanta inventiva e voglia di mettersi in gioco. Questo e non solo è stata la seconda edizione di “Hack Your Talent”, l’evento di no-stop hacking che ha visto impegnati per tre giorni consecutivi oltre cento ragazzi delle quarte e delle quinte degli istituti superiori di Ragusa pronti a misurarsi nella gestione di strumenti di pianificazione strategica, come un business plan, proponendo una loro idea in grado di migliorare il nostro mondo. Divisi in 12 team, i giovani hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i mentor, docenti o rappresentanti delle aziende partner del progetto, che hanno potuto consigliare al meglio i ragazzi. Tanto impegno alternato a divertimento, il tutto colorato da uno spirito di competizione e con tre macro aree di intervento o challenge: Hack the City (per progetti dedicati alla città), Hack the Future (per idee proiettate nel futuro) e Hack the System (per progetti che interessano l’ambiente. A vincere questa seconda edizione sono stati i componenti del team Oblivion formato da Isidoro Guastella, Samir Aouinette, Giuseppe Occhipinti, Nicolò Giacalone, Francesco Rosa, Adriana Leggio e Ginevra Longo (istituto Besta e liceo artistico) con il loro progetto nominato: Get Sight – Power the light. Al secondo posto è stato premiato il team Next_Gen e il loro progetto EcoAlgae. Il gruppo, formato da Gabriele Piccitto, Giuseppe Fratantonio, Stefano Carcione, Domenico Ezio Mancini, Christian Giunta, Silvia Carbonaro e Davide Caruso (liceo classico Umberto I, liceo scientifico Fermi e Itis Majorana. Terzi classificati sono stati invece Vincenzo Cafiso, Giovanni Distefano, Federico Guastella, Davide Avola e Simone Campo del team Mindset (Itis Majorana) e il loro progetto MindBody Assist. la giuria ha deciso di premiare anche altri team che si sono distinti per le loro idee. Al team Mercury formato da Bruno Canzonieri, Francesco Arezzo, Salvatore Longo, Matteo Cianchino, Lorenzo Lia e Andrea Vitale, e al loro progetto Food Genius è stata riconosciuta la menzione speciale popolare. Al team Abstract è andata invece la menzione speciale di Hack the Future, come il progetto che si è spinto più avanti. I giovani Giuseppe Scribano, Isabella Grasso, Federico Ferraro, Giovanni lissandrello, Giovanni Migliore, Diego Cannizzo e Lorenzo Trapani, hanno presentato la loro idea nominata Projet Alice. La menzione speciale della challenge Hack the City è stata invece assegnata al team White Wolves e la loro stravagante ma anche funzionale idea di Discoteca Sostenibile. Il gruppo formato da Martina Nasello, Marco Guastella, Rildi Sojati e Vincenzo Giannone, ha immaginato la creazione di una discoteca con pavimenti smart in grado di trasformare l’energia cinetica di chi balla in energia elettrica.