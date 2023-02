La Volley Modica prepara la partita con Napoli: contro i partenopei conta soltanto vincere

E' ripresa la preparazione dell'Avimecc Volley Modica in vista della sfida casalinga che domenica prossima alle 16 al “PalaRizza” vedrà il sestetto di coach Giancarlo D'Amico affrontare la QuantWare Napoli che occupa il penultimo posto in classifica. I biancoazzurri modicani arrivano a questa importante sfida da quattro k0 consecutivi e con la classifica che si è ora complicata. Serve dunque un immediata inversione di rotta per non vanificare quanto di buono fatto prima di questo momento di appannamento. Come nelle settimane precedenti coach D'Amico e il suo staff prepareranno la gara contro il sestetto campano nei minimi dettagli per cercare di ottenere un successo che in casa biancoazzurra manca da un mese e che permetterebbe in un solo colpo di vendicare la sconfitta del match di andata e soprattutto riprendere il cammino verso le zone più tranquille della classifica.

Quella con Napoli, dunque, è una partita che potrebbe consentire al sestetto modicano di conquistare i punti necessari a riportare un po' di serenità all'ambiente, ma c'è bisogno della migliore Avimecc Volley Modica capace di gettare il cuore oltre l'ostacolo e in grado di giocare alla pari anche contro le big del Campionato di serie A3.