Efficientamento energetico, al via ai lavori al Teatro comunale di Vittoria

Consegnati i lavori alla ditta aggiudicatrice dell’appalto che si occuperà di realizzare l’impianto di climatizzazione e dell'efficientamento energetico del Teatro comunale di Vittoria.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Consorzio Ciro Menotti di Ravenna, per un importo pari a 1.165.000 euro. Somme stanziate dalla Regione siciliana che rientrano nei progetti di Agenda urbana, il programma di riqualificazione urbana coerente con la strategia europea di sviluppo urbano sostenibile.

I lavori di intervento riguarderanno il raffreddamento e riscaldamento degli ambienti, la sostituzione degli infissi e la sostituzione di tutte le lampade a led cosi da raggiungere i parametri di efficienza energetica dell’intero edificio storico. La ditta avrà 212 giorni a disposizione per apportare tutte le migliorie prevista nei progetti. “La conclusione dei lavori è fissata entro il mese di settembre- ha commentato l’assessore ai Beni e Attività culturali Filippo Foresti- per consentire l'avvio della stagione teatrale nel prossimo mese di ottobre. Durante l’ esecuzione dei lavori il Teatro sarà disponibile per le attività tenendo conto del cronoprogramma della ditta aggiudicatrice. Un altro passo avanti- ha concluso Foresti- per la fruizione ottimale del Teatro è stato portato a termine”.