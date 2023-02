Divieto di assembramento, Cga annulla ordinanza del prefetto di Siracusa maggio 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 11 gennaio 2023, annulla su tutto il fronte l'ordinanza di divieto di assembramento dell' allora prefetto di Siracusa Luigi Pizzi e ribadisce l'intangibilità dell'articolo 17 della Costituzione come rivendicato sin dall'inizio dai promotori dell'azione giudiziaria Roberto Alosi, Segretario Generale della Cgil di Siracusa e Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil, assistiti dagli avvocati Umberto Di Giovanni, Vittorio Angiolini e Simone Sabattini.

La vicenda esplodeva nel maggio del 2019, nel pieno di una vertenza che coinvolgeva decine di famiglie di lavoratori della zona industriale privati di ogni fonte di sostentamento da un sistema di subappalti ormai endemico a seguito della quale l'allora Prefetto di Siracusa ritenne di emanare un’ordinanza di divieto, per l’enorme durata di cinque mesi, di ogni possibilità di riunione dei lavoratori negli spazi attigui a ben dodici portinerie di tutti gli stabilimenti della zona industriale e persino di grandi esercizi commerciali, a tutela della parte datoriale, intervenendo nella dialettica tra le forze sociali e nel dialogo che si stava faticosamente costruendo tra esse.

Un'ordinanza prefettizia che nasceva da alcune segnalazioni dell'Ambasciatore russo e del Console generale russo entrambe relative al “ blocco illecito del lavoro dello stabilimento ISAB” e dalla nota del febbraio 2019 diffusa dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno di allora Matteo Piantedosi, oggi attuale Ministro dell' Interno del Governo Meloni, che forniva precise indicazioni di prevenzione e di contrasto di “illegalità” nel settore della logistica. A capo del Dicastero del tempo sedeva l'attuale vice premier Matteo Salvini.