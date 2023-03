Comiso, al Teatro Naselli in scena "Delirio di un tennista sentimentale" con Paolo Valerio

Gli spazi del Teatro Naselli di Comiso si preparano ad accogliere "Venerdì Contemporaneo", una rassegna per vivere l'energia del venerdì sera all'insegna dell'arte e del divertimento. Tre date: 3, 10 e 17 marzo allo Spazio Naselli tra spettacoli teatrali, musica, dj set e cene. Il primo appuntamento, in doppia replica giovedì 2 marzo e venerdì 3 marzo alle ore 21.00, è con "Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale" di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio, con lo stesso Paolo Valerio. Nello spettacolo il tennis è visto come parabola della quotidianità, occasione per una profonda riflessione sulla propria esistenza. Sul palcoscenico ci sarà solo Max, il protagonista, che affronta la crisi della sua vita come ha sempre fatto: giocando a tennis