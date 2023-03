Asp Ragusa, prorogati al 30 aprile contratti legati all'emergenza Covid. Critiche dal PD

Sulla scorta della direttiva emanata dall’assessorato regionale alla Salute, oggi 28 febbraio, l’ASP di Ragusa ha deliberato la proroga, fino al prossimo 30 aprile, dei contratti del personale medico e socio-sanitario che rientra nelle previsioni numeriche e di spesa del Piano triennale del Fabbisogno 2022/24. Sono interessati i seguenti profili professionali: 22 medici (per 38 ore settimanali); 21 psicologi (3,5 ore); 133 infermieri (21 ore); 2 infermieri pediatrici (36 ore); 55 operatori socio-sanitari (36 ore); 2 assistenti sanitari (36 ore); 2 tecnici sanitari di laboratorio biomedico (36 ore); 5 assistenti sociali (7 ore).

Inoltre, alla luce delle novità introdotte con il decreto Milleproroghe, e facendo seguito all’invito della Regione di “procedere a una celere ricognizione” del personale amministrativo per “individuare i profili esistenti nelle rispettive dotazioni organiche” in possesso dei requisiti di legge “nell’ottica di una prossima procedura di stabilizzazione”, l’ASP ha prorogato i contratti di 6 collaboratori e 47 assistenti amministrativi, nel limite massimo orario di 18 ore settimanali. Questo personale, anch’esso reclutato durante l’emergenza Covid, è ritenuto necessario all’espletamento di tutte le attività di gestione ordinaria.

Sul provvedimento si abbattono, però, le critiche del PD perchè la proroga arriva all’ultimo momento utile, ma non per tutti. “Il Governo Schifani, all’ultimo momento utile, tira fuori la possibilità di prorogare i contratti per i precari Covid della Sanità siciliana, nonostante abbiano avuto due mesi per studiare una soluzione. Hanno lasciato deliberatamente col fiato sospeso questi lavoratori, ma attenzione: solo alcuni di questi otterranno la proroga, tanti resteranno fuori. Solo in provincia di Ragusa tra le 70 e le 80 persone non avranno questa possibilità. Li chiamavamo eroi della sanità, il centro destra si sta assumendo la responsabilità di farli diventare martiri della loro incapacità e ipocrisia”. Lo dichiara Nello Dipasquale, parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.