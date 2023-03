Dramma Antico, quattro incontri sul teatro organizzati da Inda e Dionisio

La Fondazione Inda e il comitato di redazione della rivista 'Dioniso' organizzano quattro incontri sul dramma antico. 'Aspettando la stagione 2023 - I giovedì dell'Inda' è il titolo dell'iniziativa dedicata ai testi e ai protagonisti degli spettacoli in programma per il 58° ciclo di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa. Gli incontri avranno luogo ogni giovedì alle 16, dal 2 al 23 marzo, trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Inda. I quattro appuntamenti coinvolgono studiosi italiani e internazionali che interverranno in diretta per una riflessione su temi, i protagonisti e gli allestimenti delle rappresentazioni classiche in scena dal 11 maggio al 2 luglio. A curare l'organizzazione dell'iniziativa sono Caterina Mordeglia dell'Università di Trento e Francesco Morosi dell'Università di Udine. il primo appuntamento, giovedì, vedrà Guido Paduano direttore della rivista 'Dioniso' intervenire sul 'Prometeo incatenato' di Eschilo, con una riflessione sul problema teologico dell'opera. Seguiranno gli incontri dedicati a 'La pace' di Aristofane, commedia messa in scena per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa che affronta il tema attualissimo della guerra; 'Medea' di Euripide per ripercorrere il mito di Medea nella storia culturale dell'Occidente fino alle sue trasposizioni cinematografiche novecentesche; 'Ulisse, l'ultima Odissea' da Omero sul fascino magnetico e sulla metamorfosi attraverso il tempo della figura di Ulisse.