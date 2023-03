A Canicattini e Siracusa l’ottava edizione del Torneo di calcio giovanile “Angelo Guardo – Aretusa Cup”

Saranno il nuovo stadio comunale in erba sintetica e i nuovi impianti e servizi di Canicattini Bagni e gli impianti sportivi dei Pantanelli a Siracusa ad ospitare, il 3-4-5 marzo 2023, e a fare da scenario ad uno dei più prestigiosi appuntamenti calcistici nazionali, l’ottava edizione del Torneo di calcio giovanile “Angelo Guardo – Aretusa Cup”, organizzato da “Tornei Giovanili Sicilia”.

L’importante evento sportivo, che vedrà ben 80 squadre in campo provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria e dal meridione d’Italia, è riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi calci, con protagonisti i bambini nati dal 2010 al 2016. Si tratta di uno dei più prestigiosi tornei siciliani riservati ai piccoli calciatori.

Un motivo di orgoglio per l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, per la locale Società Canicattini Calcio e per il suo Presidente Andrea Randazzo, ospitare il Torneo e gli incontri sul proprio terreno di gioco riqualificato e ammodernato, insieme agli spogliatoi, ai servizi, recinzioni e a tutto l’impianto, inaugurato, come si ricorderà, lo scorso 13 novembre.

Una scelta, quella di disputare l’ottava edizione del Torneo “Angelo Guardo – Aretusea Cup”, in linea con le aspettative di crescita delle attività sportive e di sviluppo del Turismo sportivo programmate e promosse dall’attuale Amministrazione comunale in continuità con la precedente, come sottolineato dal Sindaco Paolo Amenta, dall’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro e dall’Assessore al Turismo Sebastiano Gazzara che ha provveduto, attraverso il coinvolgimento degli operatori del Museo TEMPO (Museo del Tessuto, dell’Emigrazione e della Medicina Popolare) a preparare appuntamenti e itinerari per questa tre giorni sportiva, per far conoscere agli ospiti, alle famiglie e ai tifosi, le bellezze e il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico della “Città del Liberty e della Musica” e del comprensorio ibleo.

«Un grande e prestigioso appuntamento sportivo per giovanissimi che ci inorgoglisce ospitare nel nostro nuovo e appena riqualificato stadio in erba sintetica - ha dichiarato il Sindaco Paolo Amenta -. Un momento agonistico che vede ben 80 formazioni coinvolte, con dirigenti, famiglie e tifosi a seguito, che rappresentano, altresì, un appuntamento non indifferente di Turismo sportivo per la nostra città e il comprensorio ibleo. Come sempre l’accoglienza di Canicattini Bagni e dei canicattinesi, come avviene già nei grandi eventi che organizziamo, sarà calorosa e la disponibilità massima. Un primo risultato che non fa altro che sottolineare la scelta giusta che in questi anni abbiamo fatto nel puntare alla riqualificazione del centro storico e degli impianti sportivi, non ultimo proprio lo stadio, così come nel promuovere, attraverso programmi di sviluppo sostenibile ed eventi culturali, il nostro patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico. Per cui a nome di tutta l’Amministrazione e della città di Canicattini Bagni do il benvenuto ai giovanissimi protagonisti del Torneo, alle loro squadre, alle famiglie e ai tifosi, per questa entusiasmante tre giorni sportiva».