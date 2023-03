Vittoria, eliminare il passaggio a livello vicino all'ospedale: se ne parla da 10 anni

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Vittoria ha presentato una interrogazione sull’intervento di soppressione del passaggio a livello al km 267+761 della linea ferroviaria Canicattì-Ispica, ricadente nel centro ipparino. “Da ormai un decennio – spiega il consigliere Giuseppe Scuderi – chiedo alle varie amministrazioni che si sono succedute di intervenire al più presto per trovare una soluzione alla viabilità nel momento in cui le sbarre del passaggio a livello si abbassano, procurando di fatto, oltre al blocco della viabilità, considerando che si tratta dell’ingresso principale della città, il pericolo di ostacolare sia le ambulanze del 118 che quelle dell’ospedale stesso durante i trasferimenti urgenti presso altri ospedali o verso la pista dell’elisoccorso. Ho presentato varie interrogazioni in Consiglio comunale e nelle commissioni, proponendo rimedi molto economici e facilmente realizzabili, come l’utilizzo di un avvisatore visivo posto sullo stradale per Comiso che permetta alle ambulanze di percorrere il percorso alternativo (via XX Settembre) evitando di rimanere bloccate. Mi piace ricordare che, durante l’amministrazione Moscato, proprio su mia richiesta, il sindaco è stato ricevuto dal dirigente di Ferrovie dello Stato il quale ha assunto l’impegno di risolvere il problema. Durante il commissariamento del Comune, anche i commissari straordinari hanno ripreso con molta attenzione la problematica riuscendo a ottenere una conferenza dei servizi e il relativo sopralluogo con l’allora assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e con i dirigenti di Rfi al fine di integrare la soppressione del passaggio a livello di Vittoria in un progetto regionale. Quest’ultimo vede coinvolti in una convenzione Ferrovie dello Stato e Regione Sicilia che confermano tutti i pareri e le autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto mentre la commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, sancisce il tutto con la delibera n. 46 del 3 settembre 2021”.

Scuderi chiede di sapere la ragione per cui “il sindaco, qualche settimana fa, in Consiglio comunale, incitava alla mobilitazione generale e a proteste accese annunciando di voler procedere alla realizzazione dell’opera con risorse comunali e che sarebbe andato avanti in ogni caso quando l’opera che lui dichiara di volere realizzare autonomamente non è altro che il progetto già approvato. E, ancora, perché il sindaco nasconde la verità, e cioè che l’opera sta per partire, facendo dichiarazioni false? Forse perché l’opera è frutto del lavoro delle passate amministrazioni e del governo regionale”?