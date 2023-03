Ecco i 35 siciliani eletti all'Assemblea nazionale del Partito democratico

La Commissione regionale per il congresso, presieduta da Giovanni Bruno, ha proclamato i 35 componenti siciliani dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, all'esito dei risultati delle primarie di domenica scorsa, che ha visto Elly Schlein prevalere su Stefano Bonaccini.L'elenco (20 eletti della mozione Schlein e 15 della mozione Bonaccini) è suddiviso per collegio e mozione e prevede: Mozione Bonaccini: voti 3658 (4 eletti: 3 pieni + 1 di resto) che vede i nomi di Giuseppe Lupo, Rosa Guida, Fabio Teresi e Giuliana Milone.La Mozione Schlein: voti 6487 (5 eletti) che vede i nomi di Maria Palma Albanese, Pietro Macaluso, Erika La Ragione, Vincenzo Fasone, Giada Silvia Di Maggio.Nel dettaglio a Trapani-Agrigento: 6 seggi (voti validi: 12914). Mozione Bonaccini: voti 6335 (3 eletti: 2 pieni+1 di resto) i nomi sono quelli di Valentina Villabuona, Mario Castronovo, Eleonora Sciortino. Mozione Schlein. Voti 6579 (3 eletti) con Caterina Marino, Giovanni Picone, Mariolina Bono.A Siracusa-Ragusa-Caltanissetta: 7 seggi (voti validi: 14023). Per la Mozione Bonaccini: voti 6826 (3 seggi), eletti Paola Gozzo, Giovanni Frasca, Maria Giovanna Zocco. Mozione Schlein: voti 7166 (4 eletti: 3 pieni + 1 di resto) invece vede i nomi di Fausto Terrana, Giusy Genovese, Giancarlo Triberio e Paola Caizza.A Catania: 7 seggi (voti validi: 9321). Per la Mozione Bonaccini: voti 3027 (2 eletti) Ignazio Puglisi ed Elisabetta Vanin.Mozione Schlein: voti 6294 (5 eletti: 4 pieni + 1 di resto) e sono Ersilia Saverino, Mirko Giacone, Maria Giulia Zappalà, Bruno Guzzardi e Rosalba Ferrino.A Messina-Enna: 6 seggi (voti validi: 12412). Mozione Bonaccini: voti 5357 (3 seggi: 2 pieni +1 di resto), sono Carmelo Galipò, Valentina Martino e Domenico Scavuzzo. Mozione Schlein: voti 7055 (3 eletti) sono Tiziana Dea Arena, Maurizio Zingales e Laura Giuffrida.