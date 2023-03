Palermo - Ternana gara aperta e con tante occasioni: manca solo il gol

E' mancato solo il gol al Barbera tra Palermo e Ternana al termne di una partita ricca di occasioni da gol. Terzo pareggio consecutivo per la squadra di Corini, mentre Lucarelli ritrova la sua Ternana e ricava ottime indicazioni, soprattutto per l'ottimo primo tempo.

La prima ghiotta occasione al 17' è per gli umbri con un colpo di testa di Mantovani su angolo dalla destra, Pigliacelli si distende in tuffo e mette in angolo compiendo un autentico miracolo. La replica del Palermo al 19' con Tutino che su sponda di Segre conclude con un destro al volo colpendo la traversa. Al 21' Partipilo lanciato a rete viene steso in area da Pigliacelli;

Miele assegna inizialmente il rigore ma dopo il check del Var viene segnalato il fuorigioco che il guardalinee aveva già sbandierato. Al 30' altro miracolo di Pigliacelli, questa volta con i piedi, su colpo di testa ravvicinato di Diakite. Poco dopo lo stesso difensore con un colpo di testa centra il palo alla sinistra di Pigliacelli. Nella ripresa al 6' ancora protagonista il portiere rosanero che si oppone a un sinistro di Partipilo. Al 18' ancora Pigliacelli salva in angolo i rosa e sempre su Partipilo. Al 46' occasione per Vido ma questa volta è Iannarilli a dire di no. Al 49' ancora un sinistro a giro di Vido, il portiere respinge e Aurelio manda fuori.