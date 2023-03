Palermitano arrestato a Reggio Emilia per una rapina in tabaccheria

-Ulteriore svolta nelle indagini compiute per assicurare alla giustizia il presunto complice del 28enne sassolese resosi responsabile il 25 agosto scorso di una rapina a mano armata ai danni della tabaccheria Corsini della frazione Veggia di Casalgrande dove il malvivente, a seguito della reazione del tabaccaio, esplose un colpo di pistola che fortunatamente non attinse alcuno, andandosi a conficcare nel cartongesso del soffitto, al contrario di quanto accaduto al benzinaio rapinato dallo stesso 28enne nella stessa frazione la sera del successivo 12 settembre, che rimase ferito. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato il presunto complice del rapinatore, un 21enne palermitano domiciliato a Sassuolo, ovvero colui che lo attendeva alla guida della moto fuori dalla tabaccheria con la quale i due si diedero alla fuga. Il giovane nell'ambito del procedimento penale è indagato per concorso in rapina aggravata e detenzione e porto illegale di munizioni.