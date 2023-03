Tenta di vendere smartphone rubato, denunciato a Marsala

I Carabinieri della Stazione di Marsala hanno denunciato un noto pregiudicato marsalese di 31 anni per i reati di furto aggravato e ricettazione. L'uomo, nel fine settimana appena trascorso, avrebbe sottratto con destrezza la borsa ad una donna all'interno di un locale del centro di Marsala dileguandosi subito dopo. A seguito della denuncia della donna le speditive indagini degli inquirenti permettevano di rinvenire la borsa dalla quale però mancava lo smartphone. Durante l'acquisizione di alcuni filmati estrapolati da circuiti di videosorveglianza del centro storico si presentava in caserma un soggetto straniero che riferiva di aver acquistato, dall'odierno denunciato, uno smartphone accorgendosi, dalle foto presenti sul telefono, che lo stesso era di probabile provenienza furtiva, per tanto manifestava l'intenzione di consegnarlo e restituirlo al legittimo proprietario.