Carceri, scoperti a Regina Coeli droga, coltelli e telefonini

Tre telefonini, oltre 100 grammi di droga e armi rudimentali come coltelli. É quanto trovato oggi nel carcere romano di Regina Coeli durante una perquisizione straordinaria partita all'alba e conclusa pochi minuti fa nelle sezione 3 e 6 del penitenziario alla presenza di operatori del Provveditorato di Lazio, Abruzzo e Molise.Si complimenta per l'operazione il segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, ma evidenzia che "urgono interventi preventivi che prevengano l'introduzione di oggetti non consentiti e traffici illeciti che in carcere fruttano il triplo che nel mondo libero"."Servono rinforzi organici, strumentazioni ed equipaggiamenti - conclude il sindacalista -. Necessita potenziare le unità cinofile, argomento di cui si discute da anni, ma su cui si interviene solo marginalmente".