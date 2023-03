Dipasquale (Pd): la Regione mette alla porta mille precari covid

"Ancora un intervento 'last minute', ancora una soluzione dell'ultimo momento. La direttiva emanata ieri dall'assessorato alla Salute della Regione Siciliana alle aziende sanitarie e ospedaliere, oltre a non risolvere il nodo della stabilizzazione dei precari Covid, ad un primo veloce esame, lascia fuori dalla proroga oltre un migliaio di lavoratori". È il giudizio espresso dal deputato del Pd all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, in merito alla circolare emanata ieri, nel giorno della scadenza della prima proroga dei lavoratori impegnati nell'emergenza Covid. "Tutto questo è frutto dell'improvvisazione e dell'incapacità di programmare - aggiunge Dipasquale -, con un governo regionale che scarica tutto sulle aziende sanitarie attraverso una direttiva giunta nell'ultimo giorno utile". Dipasquale poi aggiunge: "Il governo di destra della Regione Siciliana smetta di gettare la palla in tribuna con questi provvedimenti dell'ultimo momento e individui un percorso che garantisca il futuro lavorativo di tutti coloro i quali hanno dato il proprio contributo nella lotta al Covid".