L'omicidio ad Aci Sant'Antonio: fermato il presunto assassino

I Carabinieri del nucleo investigativo hanno fermato la notte scorsa, a Catania, il presunto autore dell'omicidio di Francesco Ilardi, l'uomo di 52 anni vittima di una sparatoria, lunedì scorso, mentre si trovava su un marciapiede, fuori da un circolo ricreativo di caccia ad Aci Sant'Antonio. Colpito alle spalle da una raffica di proiettili, è stato trasportato in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Il killer sarebbe l'ex socio dell'uomo e il movente sarebbe legato a rivalità economiche. La vittima era dinanzi al circolo della caccia quando un uomo da dentro un'auto di colore amaranto ha sparato ferendolo alla schiena: la corsa in ospedale si è poi conclusa con il decesso di Ilardi mentre i medici tentavano di salvarlo