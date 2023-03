Messina, al Teatro Annibale in scena "Il giorno della civetta" con la direzione di Antonello Capodici

Dopo le numerose applaudite rappresentazioni, la nuova riduzione teatrale del celebre romanzo di Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”, diretto da Antonello Capodici (che ne ha firmato anche l’adattamento), arriva al Teatro Annibale di Messina.

In scena una coppia di amatissimi attori etnei, Salvo ed Eduardo Saitta. Con loro Aldo Mangiù, Maurizio Nicolosi, Francesco Maria Attardi, Fabio Costanzo, Alfio Belfiore e la partecipazione di Francesca Ferro.

Salvo Saitta, uno dei decani della scena siciliana e nazionale, è don Mariano, spietato padrino mafioso; Eduardo Saitta, invece, è il capitano dei carabinieri Bellodi, che indaga su un efferato omicidio.

“Il giorno della civetta” fu per Leonardo Sciascia il romanzo della svolta: in esso per prima volta il termine mafia viene pubblicamente riconosciuto e declamato, sia come problema criminale ma anche come sistema culturale ed antropologico. Fino ad allora il fenomeno, o veniva ignorato, se non addirittura smentito, nelle redazioni dei giornali e persino nelle aule di tribunale, o taciuto per paura e per connivenza.

In replica domenica 5 MARZO ore 17.30

Info e biglietteria presso il Teatro Annibale Tel 090 6406547 3476375248