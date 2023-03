Acate, dal 3 al 5 marzo le manifestazioni di Carnevale sospese in segno di lutto

Con il pensiero sicuramente rivolto a Diego Lauria e Larissa Venezia, le due vittime dell’incidente in moto tra Noto e Rosolini del 17 febbraio, ad Acate si svolgeranno dal 3 al 5 marzo le manifestazioni del carnevale, che era stato sospeso in segno di lutto.

Il programma prevede le sfilate dei carri allegorici, che con passione ed impegno erano stati predisposti dai gruppi giovanili e tre serate musicali animate da noti dj. Il clou sabato 4, quando in piazza Matteotti, alle 22,30, si esibirà Carolina Márquez, al secolo Rocio Carolina Mateus Alfonso, una cantante e disc jockey colombiana naturalizzata italiana.

L’artista ha esordito in Italia nel 1997 con il suo primo singolo, S.E.X.O., che divenne subito una hit e le consentì di diventare una delle figure più importanti della scena dance italiana.