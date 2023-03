Palermo, al Centro d'arte Raffaello personale dell'artista spagnola Evita Andùjar

“Evanescence” è il titolo della personale dell’artista spagnola Evita Andújar in programma al “Centro d’arte Raffaello” a partire da sabato 11 marzo, giorno dell’inaugurazione che si terrà alle 18:00 negli spazi espositivi di via Emanuele Notarbartolo 9 /e a Palermo.

La mostra, a cura di Lietta Valvo Grimaldi, sarà visitabile fino al prossimo 8 aprile.

L’evento conferma la vocazione internazionale del “Centro d’arte Raffaello” diretto da Sabrina Di Gesaro e vede protagonista la dimensione femminile, raccontata in modo delicato e intimo.

Grande attenzione è rivolta a ogni piccola sfumatura che si manifesta nello stesso riflesso delle donne allo specchio.

La pittrice andalusa Evita Andújar, già ospitata dalla galleria con successo in occasione di una precedente personale dal titolo “Forms” tenutasi nel 2019, descrive se stessa come “una ragazzina con le scarpe nuove e l’anima in overdose” e rivela il suo approccio istintivo e naturale con l’arte.