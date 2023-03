"Gibellina Photoroad/ open air" in programma dal 28 luglio al 30 settembre

Gibellina Photoroad/ open air &site-specific festival scalda i motori per una nuova e ricca edizione in programma dal 28 luglio al 30 settembre 2023 a Gibellina. E mentre si prepara ad annunciare il programma del festival, che inaugurerà come di consueto con tre giorni di incontri, talk, mostre, proiezioni, visite guidate, videomapping nelle giornate di apertura 28-29-30 luglio 2023, presenta gli artisti del progettovImaginarium dedicato alle “nuove produzioni e sperimentazioni nella fotografia italiana”.

Imaginarium - promosso dall'Associazione culturale On Image in partnership con Comune di Favignana, Comune di Gibellina, Fondazione Orestiadi, MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, festival Planches Contact (Francia), Format Festival (Regno Unito), Visual Impact, Miarte, è uno dei progetti vincitori dell'avviso pubblico "Strategia Fotografia 2022" della Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura- che ha coinvolto quattro artisti italiani, Alessandra Calò, Nicolò Degiorgis, Giorgio Di Noto e Valentina Vannicola, in residenze artistiche sull’Isola di Favignana (Trapani), finalizzate alla produzione di nuove opere inedite che saranno esposte in anteprima durante la prossima edizione del festival Gibellina Photoroad e poi donate e allestite nei suggestivi spazi della Tonnara di Favignana, entrando a far parte della collezione fotografica dell’Ex Stabilimento Florio.

NELLA FOTO, in senso orario da sinistra: Alessandra Calò, Nicolò Degiorgis, Giorgio Di Noto e Valentina Vannicola