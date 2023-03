Studentessa universitaria trovata cadavere in un dirupo a Somma Vesuviana

Una studentessa di 27 anni e' stata trovata morta in un dirupo nel comune di Somma Vesuviana, in localita' Santa Maria a Castello. I carabinieri che hanno scoperto il cadavere ipotizzano che si sia lanciata nel vuoto, morendo sul colpo. Si tratterebbe di Diana Biondi, scomparsa lunedi' scorso. La ragazza era una studentessa universitaria di Lettere alla Federico II e, secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze, pare che soffrisse per i ritardi nel suo percorso di studi. I genitori, invece, erano convinti che fosse prossima alla tesi di laurea.