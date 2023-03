Amministrative a Siracusa, Fratelli d'Italia: centrodestra faccia sintesi sul sindaco

Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia alla presa di posizione di Vinciullo, Cafeo, Bandiera e Bonomo - potenziali candidati a sindaco - che hanno abbandonato il tavolo delle trattative del centrodestra. il Commissario provinciale di FDI Peppe Napoli, per il bene della coalizione, ritiene opportuno riorganizzare le idee ed ha diffuso una nota dove si evidenzia che “Si è adottato un metodo al fine di individuare un candidato Sindaco condiviso da TUTTI che possa fare da sintesi, consistente nell’indicare, da parte di ciascun partito di coalizione, un nome rappresentativo in modo da poterlo scegliere INSIEME, che possa correre, sostenuto da tutta la squadra di centrodestra, alla carica di primo cittadino. Al tavolo di centrodestra hanno partecipato i rappresentanti di tutti i partiti di coalizione, scelti dal proprio organico. Vinciullo, Cafeo, Bandiera e Bonomo sono rispettivamente Commissario provinciale della Lega, dirigente provinciale della Lega, dirigente provinciale di FI e Commissario provinciale di MPA, pertanto, ampiamente rappresentati nel tavolo di centrodestra. Ovviamente non è stato FDI a decidere chi fosse titolato a rappresentare il singolo partito all’interno delle riunioni, si presume che ciò sia stato pianificato da ogni partito, se poi, all’interno della Lega, FI ed MPA vi sia discordanza, tale circostanza non può interessare il mio partito ma è necessario, per esigenze sistematiche, che questi partiti risolvano le proprie divergenze, sempre per l’obiettivo comune, al proprio interno, al fine di avere un confronto sereno e costruttivo. FDI è l’unico partito di coalizione che ha manifestato di avere un nome rappresentativo sul quale poter discutere, ma allo stesso tempo si è resa disponibile a fare un passo indietro nel momento in cui si dovesse convergere su una figura che metta tutti d’accordo per fare sintesi. Se il metodo intrapreso non è condiviso dagli esponenti della nota congiunta, ci dicano quale possa essere il metodo più opportuno in modo da perseguirlo, bisogna pensare esclusivamente al bene della nostra città, dimostrandole amore a prescindere dalle ambizioni personali, anteponendo a queste le ambizioni dell’intera squadra di coalizione, esclusivamente per l'interesse collettivo".