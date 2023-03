Deve scontare due anni per spaccio di droga, 43enne arrestato a Vittoria

La Polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto un vittoriese di 43 anni, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, per scontare la pena complessiva di 2 anni 2 mesi e 4 giorni di reclusione a seguito di condanna divenuta definitiva.

L’uomo era stato condannato per i reati di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi, commessi nel 2017.

La sentenza di condanna è divenuta definitiva e, pertanto, l’uomo è stato raggiunto dall’ordine di esecuzione per la espiazione della pena detentiva in carcere. Il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.